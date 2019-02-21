Bizim Hikaye 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nihal her şeyi öğreniyor! Bizim Hikaye 58. son bölüm izle…

Bizim Hikaye 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nihal her şeyi öğreniyor! Bizim Hikaye 58. son bölüm izle…

Bizim Hikaye 58. son bölümü ile Fox TV’de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde; Filiz kardeşleri için telaşla gittiği hastanede hamile olduğu öğreniyor. İlk mutluluk anını yaşadıktan sonra da kendini kaygılara boğuyor. Barış bir yandan Filiz'i teselli ederken diğer yandan da oğluna olan özlemini gidermek istiyor. Ama oğlunu görmek için attığı adım onu Nihal'e de bir adım daha yaklaştırıyor. Ayrıca Tufan'ın hırslarına yenik düşerek verdiği yanlış bir karar Barış'ın da başını yakıyor. Peki Bizim Hikaye 58. Son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye 58. bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye son bölümde; Barış ve Filiz bebek sevinci yaşıyor. Telaşla girdikleri hastaneden mutluluk içinde çıkıyorlar. Barış, Savaş’ı görmek için bir plan yapıyor. Ama Savaş’ın aniden yere düşmesi ile bir anda oğlunu kucağında buluyor. Savaş babasının hayatta olduğunu annesine söylemekte gecikmiyor. Bu da Nihal’e yeni planlar yapmak için büyük bir fırsat tanıyor. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Bizim Hikaye 58. Son Bölümde yaşananlar ve 58. yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 59. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

FİLİZ’İN HAMİLELİK KAYGILARI

Filiz hamile olduğunu öğrendikten sonra çocuğu için endişelenmeye başlıyor. Aşırı kaygılı davranan Filiz’i Barış sakinleştirmeye çalışıyor. Cemil’in Çiçek hazırladığı evlilik teklifi sürprizi Çiçek’in yüzüğü yutmasıyla karmaşaya dönüşse de sonunda her ikisi de aradığı aşka kavuşuyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önce İsmet sonra da ablası ve ağabeyi bir anda yere düşüp bayılıyor. Filiz kardeşlerine endişe içinde koşuyor. Minibolları hemen acile yetiştiriyorlar. Doktor ağır metal zehirlenmesi yaşadıklarını söylüyor. Kanlarında yüksek miktarda civa çıkıyor. Çiçek çocukların sivilce kremi kullandığını söylüyor. O sırada Filiz’in de midesi bulanıyor ve koşarak tuvalete gidiyor. Tufan ve diğerleri Filiz’in de zehirlendiğini düşünüyor. Doktor bir test de Filiz’e yapıyor. Ancak bu testin sonucu hiç beklenmedik şekilde sonuçlanıyor. Doktor Filiz’in hamile olduğunu söylüyor. Barış şaşkınlıkla karısına sarılıyor. Hastanede mutluluk havası estiriyorlar.

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NİHAL BARIŞ’IN YAŞADIĞINI OĞLUNDAN DUYUYOR

Barış’ın oğluna duyduğu özlem ona büyük bir hata yaptırır. Savaş parkta düşüyor. Merve’nin ağabey çığlığına koşan Barış oğluna sarılıyor. Savaş babasının görmenin şaşkınlığı il çok mutlu oluyor. Barış’a sıkı sıkıya saırılıyor. Ama Savaş’ın babasını görmesi hiç iyi olmuyor. Eve gittiğinde annesine, parkta düştüğünü ve babasının yanına geldiğini söylüyor. Nihal bu haberi gülümseyerek karşılıyor.