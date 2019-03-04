Bizim Hikaye 60. yeni bölüm fragmanı yayında! Rahmet seçim yapmaya zorlanıyor!

Bizim Hikaye 60. yeni bölüm fragmanı FOX TV'de ekrana geldi. Yeni fragmanda; Filiz ile Deniz arasında savaş büyüyor. Deniz, Filiz'e onlarla ne derdi olduğunu soruyor. Filiz kardeşini korumaya çalıştığını söylüyor. Rahmet ablası ile Deniz arasında kalıyor. Hatta Deniz ona bir seçim yapmasını söylüyor. Üstüne bir de 'beni bir daha göremeyeceksin' diyerek de tehdit ediyor. İşte Bizim Hikaye 60. yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE 60. BÖLÜM FRAGMANI

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BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 59. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan’ın kahvehanesine baskın yapılıyor. Baskında Tufan ile beraber Barış da gözaltına alınıyor. Ancak Cemil, Barış’ı kurtarmak için hızlıca bir plan yapıyor. Barış’ı polis otosuna götürürken bir yandan da kulağına ona vurmasını söylüyor. Cemil’e vurup kaçan Barış bu sayede bir kez daha yakalanmaktan kurtulur. Cemil emniyete gittiğinde Barış’ı elinden kaçırdığı için fırça yer. Ama Cemil bu anları da fenalık geçirerek kurtarır.



ELİBOLLAR’IN GÜNDEMİ DENİZ

Filiz, Barış’ın başına gelenler için çok tedirgin olur. Çiçek Cemil’in Barış’ı kurtardığını sorar ama Filiz ısrarla Barış’ı sürer. Barış o sırada Rahmet’in evine gider ve kapıda Deniz ile karşılaşır. Zaten Filiz de Rahmet’in geleceğinden endişe ettiği için Deniz ile tanışmaya hazırlanıyor. Filiz Rahmet’in okuluna devam etmesini ve geleceğini kurtarmasını istiyor. Yaşadıkları tüm maddi sıkıntılara rağmen kardeşinin geleceğine üzülen Filiz, Barış’ın yokluğunda iyice sarsılıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

FİLİZ İLE DENİZ BİRBİRİNE GİRİYOR

Deniz artık Elibollar’ın evinde konuşulan isim aline gelir. Rahmet Deniz’i tanıştırmak için ailesinin yanına getirmek zorunda kalır. Deniz bu fikre sıcak bakmaz, Rahmet tanışmaya geleceksin söz kesmeye değil diyerek onu ikna etmeye çalışır. Ve sonunda Deniz Elibollar’ın evine gitmek zorunda kalır. Evdeki herkes ile tanışan Deniz hiç geri vites atmaz. Masada eve gelmek istemediğini, gelmesi için Rahmet’in ısrar ettiğini söyler. Filiz, Rahmet’in geleceğinin yok olmasına sebep olanın Deniz olduğunu söyler. Deniz de ondan geri kalmaz ve ‘kardeşinin geleceği ile ilgilenecek kişi de sensin’ diyerek Filiz’e yanıt verir.



FİKRİ YİNE BİLDİĞİMİZ FİKRİ

Fikri Necibe’de aradığını bulamaz. Eve gelen bir yabancı ona yeni bir umut verir. Eve gelen bu yabancı Recai Hasiboğlu yani Hikmet’in dedesidir. Hikmet’i aramaya geldiğini ve tüm mirasını ona bırakacağını söyleyen Recai, Fikri’nin oyunlarına alet olur. Fikri, Fiko’yu Hikmet diye tanıştırır. Recai, Hikmet’in 18 yaşında söyleyince Fikret oğlunun büyüme sorunu olduğunu söylüyor. Fiko da babasının kaç göz işaretleri ile ağlamaya ve kendini acındırmaya başlıyor.

NİHAL PES ETMİYOR

Barış’ın yaşadığına dair hiçbir şüphesi olmayan Nihal büyük bir tuzak kurmaya girişir. Filiz açısından tam her şey yoluna girerken, işleri geriye dönüşü olmayan bir noktaya gelir.