Bizim Hikaye 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Artık geriye dönüşü yok! (Bizim Hikaye 59. son bölüm izle)

Bizim Hikaye 59. son bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde; Barış, Cemil sayesinde polisin elinden kurtulur. Ama hemen eve de gidemez. Rahmet'in geleceği ile ilgili endişeleri olan Filiz, Deniz ile tanışır. Ama bu tanışmada kıyametler kopar. Filiz ile Deniz laf dalaşına girer. Bu sırada Nihal de Barış ve Filiz için yeni uzağını kurmuştur. Peki Bizim Hikaye 59. Son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 60. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye 59. bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye son bölümde; Filiz ve Barış yeni, bir tehlike atlatır. Deniz, Elibollar ile tanışmaya gelir. Dilinin kemiği olmayan Deniz, Filiz’in ablalığını sorgulayınca işler iyice karışır. Fikri, kendine yeni bir uğraşı bulur. Hikmet’e mirasını bırakmak isteyen Recai Amca. Öte yandan Nihal, Barış’a yeni bir tuzak kurar. Bu sefer işler Barış için yolunda gitmez. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Bizim Hikaye 59. Son Bölümde yaşananlar ve 60. Yeni Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 60. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 59. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan’ın kahvehanesine baskın yapılıyor. Baskında Tufan ile beraber Barış da gözaltına alınıyor. Ancak Cemil, Barış’ı kurtarmak için hızlıca bir plan yapıyor. Barış’ı polis otosuna götürürken bir yandan da kulağına ona vurmasını söylüyor. Cemil’e vurup kaçan Barış bu sayede bir kez daha yakalanmaktan kurtulur. Cemil emniyete gittiğinde Barış’ı elinden kaçırdığı için fırça yer. Ama Cemil bu anları da fenalık geçirerek kurtarır.

ELİBOLLAR’IN GÜNDEMİ DENİZ

Filiz, Barış’ın başına gelenler için çok tedirgin olur. Çiçek Cemil’in Barış’ı kurtardığını sorar ama Filiz ısrarla Barış’ı sürer. Barış o sırada Rahmet’in evine gider ve kapıda Deniz ile karşılaşır. Zaten Filiz de Rahmet’in geleceğinden endişe ettiği için Deniz ile tanışmaya hazırlanıyor. Filiz Rahmet’in okuluna devam etmesini ve geleceğini kurtarmasını istiyor. Yaşadıkları tüm maddi sıkıntılara rağmen kardeşinin geleceğine üzülen Filiz, Barış’ın yokluğunda iyice sarsılıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

FİLİZ İLE DENİZ BİRBİRİNE GİRİYOR

Deniz artık Elibollar’ın evinde konuşulan isim aline gelir. Rahmet Deniz’i tanıştırmak için ailesinin yanına getirmek zorunda kalır. Deniz bu fikre sıcak bakmaz, Rahmet tanışmaya geleceksin söz kesmeye değil diyerek onu ikna etmeye çalışır. Ve sonunda Deniz Elibollar’ın evine gitmek zorunda kalır. Evdeki herkes ile tanışan Deniz hiç geri vites atmaz. Masada eve gelmek istemediğini, gelmesi için Rahmet’in ısrar ettiğini söyler. Filiz, Rahmet’in geleceğinin yok olmasına sebep olanın Deniz olduğunu söyler. Deniz de ondan geri kalmaz ve ‘kardeşinin geleceği ile ilgilenecek kişi de sensin’ diyerek Filiz’e yanıt verir.

FİKRİ YİNE BİLDİĞİMİZ FİKRİ

Fikri Necibe’de aradığını bulamaz. Eve gelen bir yabancı ona yeni bir umut verir. Eve gelen bu yabancı Recai Hasiboğlu yani Hikmet’in dedesidir. Hikmet’i aramaya geldiğini ve tüm mirasını ona bırakacağını söyleyen Recai, Fikri’nin oyunlarına alet olur. Fikri, Fiko’yu Hikmet diye tanıştırır. Recai, Hikmet’in 18 yaşında söyleyince Fikret oğlunun büyüme sorunu olduğunu söylüyor. Fiko da babasının kaç göz işaretleri ile ağlamaya ve kendini acındırmaya başlıyor.

NİHAL PES ETMİYOR

Barış’ın yaşadığına dair hiçbir şüphesi olmayan Nihal büyük bir tuzak kurmaya girişir. Filiz açısından tam her şey yoluna girerken, işleri geriye dönüşü olmayan bir noktaya gelir.