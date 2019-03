Bizim Hikaye 61. yeni bölüm fragmanı geldi! ‘Bir daha karşınıza çıkmayacağım!’

Bizim Hikaye 61. yeni bölüm fragmanı bugün FOX TV'de seyirci karşısına geçti. Bizim Hikaye yeni fragmanda; Cemil, polislikten ihraç ediliyor. Soluğu Barış'ın yanında alıyor ve yakasına yapışıyor. Nihal, Barış'a oğlunu elinden almaması için yalvarıyor. Artık değiştiğini söyleyen Nihal'in haline Filiz de Barış da üzülüyor. Nihal bir daha karşılarına çıkmamaya söz veriyor. Ayrıca kahvehaneye silahlı adamlar geliyor. Rahmet'in sorusu üzerine can almaya geldiklerini söylüyorlar. İşte Bizim Hikaye 61. yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE 61. BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 60. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nihal sonunda başarıyor ve Barış gözaltına alınıyor. Filiz’in gözyaşları arasında ellerine kelepçeler geçiriliyor. Ve Nihal çıkışta Barış ile Filiz’in karşısına geçip zaferini kutluyor. Barış, Nihal’e öfkelenirken Nihal her şeyin bittiğini söylüyor. Filiz başlarına gelen her şeye rağmen Nihal'in oyunlarına karşı dimdik ayakta kalmaya ve dağılan ailesini yeniden bir araya getirmeye karar veriyor. Filiz, Barış’ı kurtarmak için bir avukat buluyor. Ancak parasızlık yüzünden bulabildiği avukat her şeyi dinleyip sadece ‘hallederiz’ cevabını veriyor. Filiz, cezaevinde Barış’ı ziyarete gidiyor. Barış yaşattıklarından dolayı karısından özür diliyor.

DENİZ: YA ABLAN YA BEN

Rahmet ile ilgili sorunlar Filiz’in Deniz’le tanışmasından sonra daha artıyor. Deniz, Filiz’e ‘ne derdin var bizimle neden uğraşıyorsun’ diyerek hesap soruyor. Filiz amacının kardeşinin geleceğini kurtarmak olduğunu söylese de Deniz kendini kaybediyor. Filiz ile Deniz arasında bir gerginlik de Rahmet’in yanında yaşanıyor. Deniz Rahmet ile eve gelmek istemiyor. Deniz bir kez daha deliriyor ve Rahmet’e bir seçim yapmasını söylüyor. Rahmet Deniz ile Filiz arasında kalıyor. Tufan’a dert yanan Rahmet, ne kadar çaresiz olduğunu anlatıyor. Deniz’in yaptıkça daha fazlasını istediğini söylüyor. Darmadağın hale gelen kardeşini tutan ise yine Filiz oluyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

NİHAL BAYILIYOR

Nihal oğlu ile beraber Barış’ın ziyaretine geliyor. O sırada Filiz de orada. Nihal Filiz’e daha çok hapis yatacağını söylüyor. Barış, Nihal’i aşağılayarak konu istemediğini söylüyor. Nihal bu sözlerden sonra bir anda bayılıp, yere yığılıyor. Barış bunun bir beyin kanaması olabileceğini söylüyor.

FİKRİ’NİN PLANI KABUSA DÖNÜŞÜYOR

Fikri yine zengin olma hayali ile bir işler karıştırıyor. Yeni hedefi Hikmet’in dedesi. Mirası alabilmek için Kiraz ve Fiko ile bir plan yapıyorlar. Fiko, dedenin onun artık Hikmet olmadığını bildiğini söylese de Fikri’nin vazgeçmeye niyeti yok. Eğlence ile başlayan gün Fikri ve çocuklar için kabusa dönüşüyor.

FİLİZ’İN DE TUTUKLANMASI İSTENİYOR

Barış’ın mahkeme günü geliyor. Filiz her şeye rağmen kocasının serbest kalacağına inancını kaybetmiyor. Ama darbe hiç beklemediği bir yerden geliyor. Mahkemede şahitlik yapan Merve, Barış’ın tazminat ödemesini almak istemediğini ama Filiz’in bu parayı aldırdığını söylüyor. Savcı, Filiz’in suça iştirak ettiği gerekçesi ile tutuklu olarak yargılanmasını talep ediyor.