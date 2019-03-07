Bizim Hikaye 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Filiz’e şok darbe! (Bizim Hikaye 60. son bölüm izle)

Bizim Hikaye 60. son bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde; Nihal hain planı sayesinde Filiz ile Barış'ın başını büyük belaya sokuyor. Filiz bir yandan Barış'ı cezaevinden kurtarmaya çalışırken diğer yandan Rahmet'in sorunları ile uğraşıyor. Deniz o kadar ileri gidiyor ki, Hikmet'i ablası ile aralarında seçim yapmaya zorluyor. Filiz tüm sorunlara karşı dimdik ayakta dururken hiç beklemediği yerden darbe alıyor. Merve'nin iftirası onu da tutuklanmanın eşiğine getiriyor. Peki Bizim Hikaye 60. Son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye 60. bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye son bölümde; Filiz, cezaevine konuşan Barış’ın tüm pişmanlığının karşısında sevdiği adama ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Deniz ile tartışmaları da devam eden Filiz, derdinin Dneiz ile değil de kardeşinin geleceği olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ama Deniz’in onu anlamaya pek de niyeti yok. Nihal, cezaevinde Barış’ı ziyaret ederek zaferinin tadını çıkarmaya çalışıyor. Ama hiç beklenmedik şekilde Barış’ın sözlerinden sonra yere yığılıyor. Mahkeme günün de Filiz ile ilgili korkunç bir olay yaşanıyor. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Bizim Hikaye 60. Son Bölümde yaşananlar ve 60. Yeni Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 61. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 60. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nihal sonunda başarıyor ve Barış gözaltına alınıyor. Filiz’in gözyaşları arasında ellerine kelepçeler geçiriliyor. Ve Nihal çıkışta Barış ile Filiz’in karşısına geçip zaferini kutluyor. Barış, Nihal’e öfkelenirken Nihal her şeyin bittiğini söylüyor. Filiz başlarına gelen her şeye rağmen Nihal'in oyunlarına karşı dimdik ayakta kalmaya ve dağılan ailesini yeniden bir araya getirmeye karar veriyor. Filiz, Barış’ı kurtarmak için bir avukat buluyor. Ancak parasızlık yüzünden bulabildiği avukat her şeyi dinleyip sadece ‘hallederiz’ cevabını veriyor. Filiz, cezaevinde Barış’ı ziyarete gidiyor. Barış yaşattıklarından dolayı karısından özür diliyor.

DENİZ: YA ABLAN YA BEN

Rahmet ile ilgili sorunlar Filiz’in Deniz’le tanışmasından sonra daha artıyor. Deniz, Filiz’e ‘ne derdin var bizimle neden uğraşıyorsun’ diyerek hesap soruyor. Filiz amacının kardeşinin geleceğini kurtarmak olduğunu söylese de Deniz kendini kaybediyor. Filiz ile Deniz arasında bir gerginlik de Rahmat’in yanında yaşanıyor. Deniz Rahmet ile eve gelmek istemiyor. Deniz bir kez daha deliriyor ve Rahmet’e bir seçim yapmasını söylüyor. Rahmet Deniz ile Filiz arasında kalıyor. Tufan’a dert yanan Rahmet, ne kadar çaresiz olduğunu anlatıyor. Deniz’in yaptıkça daha fazlasını istediğini söylüyor. Darmadağın hale gelen kardeşini tutan ise yine Filiz oluyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

NİHAL BAYILIYOR

Nihal oğlu ile beraber Barış’ın ziyaretine geliyor. O sırada Filiz de orada. Nihal Filiz’e daha çok hapis yatacağını söylüyor. Barış, Nihal’i aşağılayarak konu istemediğini söylüyor. Nihal bu sözlerden sonra bir anda bayılıp, yere yığılıyor. Barış bunun bir beyin kanaması olabileceğini söylüyor.

FİKRİ’NİN PLANI KABUSA DÖNÜŞÜYOR

Fikri yine zengin olma hayali ile bir işler karıştırıyor. Yeni hedefi Hikmet’in dedesi. Mirası alabilmek için Kiraz ve Fiko ile bir plan yapıyorlar. Fiko, dedenin onun artık Hikmet olmadığını bildiğini söylese de Fikri’nin vazgeçmeye niyeti yok. Eğlence ile başlayan gün Fikri ve çocuklar için kabusa dönüşüyor.

FİLİZ’İN DE TUTUKLANMASI İSTENİYOR

Barış’ın mahkeme günü geliyor. Filiz her şeye rağmen kocasının serbest kalacağına inancını kaybetmiyor. Ama darbe hiç beklemediği bir yerden geliyor. Mahkemede şahitlik yapan Merve, Barış’ın tazminat ödemesini almak istemediğini ama Filiz’in bu parayı aldırdığını söylüyor. Savcı, Filiz’in suça iştirak ettiği gerekçesi ile tutuklu olarak yargılanmasını talep ediyor.