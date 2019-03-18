Bizim Hikaye 62. yeni bölüm fragmanı yayında! Fikri çocukları ile abisine gidiyor!

Bizim Hikaye 62. yeni bölüm fragmanı bugün FOX TV'de ekrana geldi. Yeni fragmanda; Elibollar kaçış için yola koyuluyor. Topluma Tekirdağ’daki bir akrabalarına gidiyorlar. Kardeşinin oğlunun evine yerleşen Fikri artık akıllandığını söylüyor. Ağabeyi ile karşılaşınca da kıyamet kopuyor. Fikret’in ağabeyi oğluna saldırıyor ve karşısında Fikri’yi görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. İşte Bizim Hikaye 62. yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 61. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış serbest almış Filiz Merve’den aldığı darbeye rağmen yıkılmamıştır. Filiz ve Barış gelecekleri için yepyeni bir sayfa açar. Ancak sigorta borçlarını ödemek zorundadırlar. Birlikte aşmaları gereken bu zorluklar onları daha da çok birbirine kenetler. Tam da bu noktada Barış'ın hayatını kurtardığı Murtaza'nın onlara teşekkür için yolladığı bir zarf dolusu para hızır gibi imdatlarına yetişir. Barış artık asıl mesleği olan doktorluğa dönebilecektir. Rahmet Amerika’ya gitmeyi kabul eder.

CEMİL POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLİYOR

İçişleri Bakanlığından Emniyet Müdürlüğü’ne gelen müfettişler Cemil’in polisliğini askıya alır. Cemil hayatta en çok önem verdiği şey olan polislik görevinden atılır. Ve bunun sebebi de Barış’tır. Telaşla kafeye giden Cemil, Barış’ın yakasına yapışır. Çiçek ona engel olmaya çalışınca da bağırarak polislikten atıldığını söylüyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

NİHAL: BİR DAHA KARŞINIZA ÇIKMAYACAĞIM

Nihal hastanede Barış’a oğlunu ondan almaması için yalvarıyor. Artık Filiz’i de onu da rahat bırakacağını söyler. ‘Bir daha karşınıza çıkmayacağım’ diyerek yeminler eder.

FİKRİ YİNE YAPACAĞINI YAPIYOR

Fikri yine rahat durmaz ve Murtaza’nın halasının oğlunu öldürür. Kazara gerçekleşen bu olaydan sonra da Filiz’lere sığınır. Murtaza hemen Fikri’nin peşine düşer ve Filizler’in gece kondu evini ateşe verir. Bu sırada Elibollar’da Fikri’yi kaçırmak için planlar yapar. Elibolların hayatlarını bu kez geriye dönüşsüz şekilde kökünden değiştirecek olan felaket, bir kez daha Fikri'nin vurdum duymaz hareketleri yüzünden gerçekleşir