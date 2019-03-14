Bizim Hikaye 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Artık dönüşü yok! (Bizim Hikaye 61. son bölüm izle)

Bizim Hikaye 61. Son Bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde; Filiz ile Barış başlarındaki tüm belalardan kurtuluyor. Hatta Nihal bile yola gelip onlardan uzak duracağına söz veriyor. Tam her şey yoluna girecekken Fikri yapacağını yapıyor ve tüm Elibollar’ı tehlikeye atıyor. Peki Bizim Hikaye 61. Son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 62. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye 61. Bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye son bölümde; Barış ve Filiz kavuştuktan sonra sigorta borçları ile nasıl başa edeceklerini düşünmeye başlıyorlar. Ancak Murtaza imdatlarına yetişiyor. Rahmet Amerika’ya gitmeyi kabul ediyor. Barış doktorluk görevine dönmeye hazırlanıyor. Fikri kazara birini öldürüyor. Hem de öldürdüğü adam Murtaza’nın halasının oğlu… Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Bizim Hikaye 61. Son Bölümde yaşananlar ve 62. Yeni Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 62. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 61. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış serbest almış Filiz Merve’den aldığı darbeye rağmen yıkılmamıştır. Filiz ve Barış gelecekleri için yepyeni bir sayfa açar. Ancak sigorta borçlarını ödemek zorundadırlar. Birlikte aşmaları gereken bu zorluklar onları daha da çok birbirine kenetler. Tam da bu noktada Barış'ın hayatını kurtardığı Murtaza'nın onlara teşekkür için yolladığı bir zarf dolusu para hızır gibi imdatlarına yetişir. Barış artık asıl mesleği olan doktorluğa dönebilecektir. Rahmet Amerika’ya gitmeyi kabul eder.

CEMİL POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLİYOR

İçişleri Bakanlığından Emniyet Müdürlüğü’ne gelen müfettişler Cemil’in polisliğini askıya alır. Cemil hayatta en çok önem verdiği şey olan polislik görevinden atılır. Ve bunun sebebi de Barış’tır. Telaşla kafeye giden Cemil, Barış’ın yakasına yapışır. Çiçek ona engel olmaya çalışınca da bağırarak polislikten atıldığını söylüyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

NİHAL: BİR DAHA KARŞINIZA ÇIKMAYACAĞIM

Nihal hastanede Barış’a oğlunu ondan almaması için yalvarıyor. Artık Filiz’i de onu da rahat bırakacağını söyler. ‘Bir daha karşınıza çıkmayacağım’ diyerek yeminler eder.

FİKRİ YİNE YAPACAĞINI YAPIYOR

Fikri yine rahat durmaz ve Murtaza’nın halasının oğlunu öldürür. Kazara gerçekleşen bu olaydan sonra da Filiz’lere sığınır. Murtaza hemen Fikri’nin peşine düşer ve Filizler’in gece kondu evini ateşe verir. Bu sırada Elibollar’da Fikri’yi kaçırmak için planlar yapar. Elibolların hayatlarını bu kez geriye dönüşsüz şekilde kökünden değiştirecek olan felaket, bir kez daha Fikri'nin vurdum duymaz hareketleri yüzünden gerçekleşir