Bizim Hikaye 64. yeni bölüm fragmanı yayında! Eski aşk yeni bela getiriyor!

Bizim Hikaye 64. yeni bölüm fragmanı FOX TV'de bugün yayınlandı. Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında; Murtaza, Tufan ve diğerlerini önünde eğip silahını çekiyor. O sırada eşi geliyor. Tufan Murtaza'nın eşini görünce Ferda deyip kalıyor. Tufan, Ferda'ya kur yaparak kendini ve diğerlerini kurtarmaya çalışıyor. Ama tam Ferda onu öpmüşken Murtaza ve adamları içeri giriyor. 'Geberteceğim hepinizi' diye haykıran Murtaza silahını çekiyor. İşte Bizim Hikaye 64. yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ferda tam Elibollar'ı kurtaracak derken… #BizimHikaye'nin yeni bölüm fragmanı yayında. pic.twitter.com/KPCO653Eqn — Bizim Hikaye (@bizimhikayedizi) 30 Mart 2019

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 63. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zihni'nin oğlu Ersin Elibollar’a kapısını açıyor. Elibollar rahata ererken Murtaza’da her yerde Fikri’yi arıyor. Tufan, Çiçek ve Cemil, Murtaza'dan kurtulmaya çalışıyor. Tufan ve Cemil Murtaza’nın yerine gidiyor. Murtaza Cemil’i görünce hemen onlara meyve tabağı gönderiyor. Ama Cemil rüşvet kabul etmeyeceğini söyleyerek bu jesti geri çeviriyor. Deniz, Murtaza’yı etkileyip onu zor durumda bırakmayı düşünüyor. Deniz eşini çok seven Murtaza’yı baştan çıkarmaya çalışıyor. Deniz bir bahane ile Murtaza’ya yaklaşıyor. Bu sırada Rahmet vedalaşmak için Çiçek’in yanına gidiyor. Çiçek olanları Rahmet’e anlatmak zorunda kalıyor. Deniz Mürtaza’yı sarhoş etmeyi başarıyor. Cemil ve Tufan Deniz’i Rahmet’in geldiğini söylemeye çalışıyor ama ortalık karışıyor. Rahmet’in bağıra bağıra içeri girmesi onu ele veriyor. Murtaza’nın adamları Rahmet’i alıyor.

MURTAZA TÜM EKİBİ YAKALIYOR

Cemil, Rahmet’i kurtarmak için harekete geçiyor. Ama o da yakalanarak Rahmet ile beraber tutsak ediliyor. Cemil, yakalansa da Tufan’ın onları kurtaracağını söylüyor ama Tufan da yakalanıyor. Bir tek Çiçek ve Deniz dışarı da kalıyor. Onların da yakalanması çok uzun sürmüyor. Murtaza gelip onlara Fikri’yi soruyor. Tufan, Murtaza hepsini vursa da Fikri’nin gelmeyeceğini anlatmaya çalışıyor.

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ZİHNİ: NİKAHTAN KARIMI KAÇIRDI

Ersin, Zihni’ye yakalanıyor. Elibollar’ın gözü önünde Zihni, Ersin’i tekme tokat dövüyor. Barış onları ayırmaya çalışınca Ersin Fikri’nin arkasına saklanıyor. Zihni Fikri’yi görünce bu sefer de ona saldırıyor. Zihni ile Fikri bir kez daha karşı karşıya geliyor. Zihni yine kardeşinin yakasına yapışıyor. Barış onları ayırmaya çalışırken Zihni neden Fikri’den nefret ettiğini açıklıyor. Meğer Fikri yıllar önce Zihni’nin nikahtan eşini kaçırmış ve onunla evlenmiş. Bunu duyan herkes adeta şok oluyor. Fikri Filiz’e ‘bizim büyük aşkımıza böyle büyük bir başlangıç yakışırdı’ diyor.

FİKO VE KİRAZ’IN BAŞI BELADA

Zihni’nin Fikri ve çocukları kapıda bırakması çocukları perişan ediyor. Filiz, yemek yemeyip kardeşlerini besliyor. Bunu gören Zihri Filiz’in Fikri’ye benzemediğini anlıyor. Filiz ve çocukları eve alan Zihni artık onların babası olduğunu ve arkalarında olduğunu söylüyor. Fiko yemek masasında babasını ne kadar özlediğini söyleyerek amcasını yumuşatmaya çalışıyor ama Zihni’nin Fikri’yi affetmeye niyeti yok. Fiko ve Kiraz babaları yoksa orada durmayacaklarını söylerek evden çıkıyorlar. Dışarıda kalan Kiraz ve Fiko hiç karşılaşmamaları gereken kötü bir sürpriz denk geliyorlar.