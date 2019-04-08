Bizim Hikaye 65. yeni bölüm fragmanı geldi! Elibollar oyuna geliyor!

Bizim Hikaye 65. yeni bölüm fragmanı bugün FOX TV'de yayınlandı. Yeni fragmanda; İsmet kayboluyor. Fidye olarak milli piyango biletini istiyor. Fikret boş durmayıp oğlunu arayacağına evdekileri tehdit ederek bileti İsmo'ya karşılık istediğini söylüyor. Filiz kardeşi için gözünü kırpmadan bileti bırakıyor. Ancak İsmo amcasıyla dönüyor. Ve aslında kaçırılmadığı ortaya çıkıyor. Elibollar bir kez daha Fikret'in oyununa geliyor.

BİZİM HİKAYE 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 64. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hikmet, Çiçek, Tufan, Deniz ve Cemil Murtaza’nın elinde ölümle burun buruna geliyor. Murtaza Elibollar’ı istediği noktaya getiriyor. Murtaza’nın tek istediği Fikret’in yerini öğrenmek. Murtaza silahını Deniz’e doğrultmuşken Fikret ve ailesinin bulunduğu haberi geliyor. Murtaza bu habere çok seviniyor. Filiz, Barış ve Fikret Murtaza’nın yanına getiriliyor. Barış, Tufanlar’ın dışarıda olduğunu ve onları kurtaracağını söylüyor. Ama içeri diğerleri gelince şok oluyorlar. Filiz kardeşinin yüzünü görünce çok endişeleniyor. Barış, Murtaza’nın çocukları bırakmasını ve sorunlarını onlarla çözmesini istiyor. Ama Murtaza pazarlık yapmayacağını söyleyerek silahını çekiyor. Hepsini çöktürüyorlar. Murtaza silahını Fikri’ye doğru çekiyor, sonra da onu en sona bırakacağını söylüyor. Tam o sırada Murtaza’nın karısı Ferda geliyor. Ferda aynı zamanda Tufan’ın da eski karısı. Bu gelişme herkesi kurtulmak için umutlandırıyor. Tufan'a Ferda'yı ikna etmesi için baskı yapıyorlar.Fikri, Barış, Cemil ve Deniz, kestirmeden giderek Ferda'nın Tufan'a olan zaafını kullanmasını söylerken, Çiçek, Filiz ve Rahmet doğrudan durumu anlatıp yardım etmesini istiyor. Tufan Ferda’yı baştan çıkarma fikrine sıcak bakıp ona yaklaşmaya çalışıyor. Ferda da dünden razı ve Tufan’a hemen yaklaşıyor. Ama Murtaza onları yakalayınca işler daha da sarpa sarıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

KISKANÇLIK KAVGALARI BAŞLIYOR

Elibollar nihayet Murtaza’nın elinden kurtuluyor. Ancak kadınlar ile erkeklerin arası Tufan’ın seçimi yüzünden karşıyor. Bu sırada Ferda’da Tufan’ı bırakmamaya gayret ediyor. Bir de Çiçek, Cemil’i Ferda’nın üzerinde yakalıyor. Bu sırada Filiz de Barış'ın yeni iş arkadadaşını öğreniyor. Barış eski sevgilisi ile anılarını yad ederken Filiz’e yakalanıyor. Çiçek ve Filiz intikam için el ele verip gece kız kıza eğlenmeye çıkıyrolar. Barış ve Cemil kıskançlıktan deliye dönüyor. Filiz ve Çiçek süslenip salına salına dışarı çıkıyor ama ne yapacakalrını da bilmiyorlar. Sonunda bir barda buluyorlar kendilerini. Orada Deniz’le de karşılaşıyorlar. Bir erkek grubun onlara laf atmasıyla ortalık şenleniyor. Ve kendilerini karakolda buluyorlar. Evde endişe içinde olan Barış, Cemil ve Hikmet de bu haberi son anda alıyorlar.

FİLİZ VE ÇİÇEK’İN İNTİKAMI

Sonunda Filiz ve Çiçek erkeklere bir ders vermeye karar verirler, onların intikam planına Deniz'in de dahil olmasıyla işler iyice sarpa sarar. Tüm bunlar olurken Fikri de boş durmaz ve Elibolları bu kez zenginlikle sınanacakları yeni bir maceranın ortasına atar. Zararsız başlayan macerada kabak bu kez ailenin en küçüğünün başına patlayacaktır.