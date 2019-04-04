Bizim Hikaye 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Filiz ve Çiçek’in intikamı acı oluyor! (Bizim Hikaye 64. son bölüm izle)

Bizim Hikaye 64. Son Bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde; Elibollar, Murtaza'nın karısının Tufan'ın eski karısı çıkması ile kurtuluyorlar. Ama Ferda Tufan'ın peşini bırakmıyor. Bir de Cemil'le Çiçek'e yakalanınca ortalık iyice karşıyor. Barış'ın yeni iş arkadaşının eski sevgilisi olması da tüm bunlara tuz biber ekiyor. Filiz ve Çiçek intikam için kız kıza dışarı çıkıyor. Eğlenceli akşamda onlar zor anlar yaşarken onları seven erkekler ise endişeden deliye dönüyor. Peki Bizim Hikaye 64. Son bölümde başka neler yaşandı? Bizim Hikaye 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye 64. Bölümü ile bu akşam seyirci karşına çıktı. Bizim Hikaye son bölümde; Murtaza tam silahını doğrultmuşken çok sevdiği karısı Ferda geliyor. Tufan Ferda’yı görür görmez tanıyor. Murtaza’nın elinden kurtulmak için hızlıca bir plan yapılıyor. Tufan Ferda’ya yaklaşıyor. Bu yaklaşma kadınlarla erkekler arasında krize sebep oluyor. Murtaza’nın elinden kurtulduktan sonra Filiz Barış’ı eski sevgilisi ile sohbet ederken yakalıyor. Üstelik bu kadın Barış’ın yeni iş arkadaşı. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Bizim Hikaye 64. Son Bölümde yaşananlar ve 65. Yeni Bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE 65. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 64. BÖLÜMDE NELER OLDU?

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

Hikmet, Çiçek, Tufan, Deniz ve Cemil Murtaza’nın elinde ölümle burun buruna geliyor. Murtaza Elibollar’ı istediği noktaya getiriyor. Murtaza’nın tek istediği Fikret’in yerini öğrenmek. Murtaza silahını Deniz’e doğrultmuşken Fikret ve ailesinin bulunduğu haberi geliyor. Murtaza bu habere çok seviniyor. Filiz, Barış ve Fikret Murtaza’nın yanına getiriliyor. Barış, Tufanlar’ın dışarıda olduğunu ve onları kurtaracağını söylüyor. Ama içeri diğerleri gelince şok oluyorlar. Filiz kardeşinin yüzünü görünce çok endişeleniyor.

Barış, Murtaza’nın çocukları bırakmasını ve sorunlarını onlarla çözmesini istiyor. Ama Murtaza pazarlık yapmayacağını söyleyerek sihanını çekiyor. Hepsini çöktürüyorlar. Murtaza silahını Fikri’ye doğru çekiyor, sonra da onu en sona bırakacağını söylüyor. Tam o sırada Murtaza’nın karısı Ferda geliyor. Ferda aynı zamanda Tufan’ın da eski karısı. Bu gelişme herkesi kurtulmak için umutlandırıyor. Tufan'a Ferda'yı ikna etmesi için baskı yapıyorlar.Fikri, Barış, Cemil ve Deniz, kestirmeden giderek Ferda'nın Tufan'a olan zaafını kullanmasını söylerken, Çiçek, Filiz ve Rahmet doğrudan durumu anlatıp yardım etmesini istiyor. Tufan Ferda’yı baştan çıkarma fikrine sıcak bakıp ona yaklaşmaya çalışıyor. Ferda da dünden razı ve Tufan’a hemen yaklaşıyor. Ama Murtaza onları yakalayınca işler daha da sarpa sarıyor.

KISKANÇLIK KAVGALARI BAŞLIYOR

Elibollar nihayet Murtaza’nın elinden kurtuluyor. Ancak kadınlar ile erkeklerin arası Tufan’ın seçimi yüzünden karşıyor. Bu sırada Ferda’da Tufan’ı bırakmamaya gayret ediyor. Bir de Çiçek, Cemil’i Ferda’nın üzerinde yakalıyor. Bu sırada Filiz de Barış'ın yeni iş arkadadaşını öğreniyor. Barış eski sevgilisi ile anılarını yad ederken Filiz’e yakalanıyor. Çiçek ve Filiz intikam için el ele verip gece kız kıza eğlenmeye çıkıyrolar. Barış ve Cemil kıskançlıktan deliye dönüyor. Filiz ve Çiçek süslenip salına salına dışarı çıkıyor ama ne yapacakalrını da bilmiyorlar. Sonunda bir barda buluyorlar kendilerini. Orada Deniz’le de karşılaşıyorlar. Bir erkek grubun onlara laf atmasıyla ortalık şenleniyor. Ve kendilerini karakolda buluyorlar. Evde endişe içinde olan Barış, Cemil ve Hikmet de bu haberi son anda alıyorlar.

FİLİZ VE ÇİÇEK’İN İNTİKAMI

Sonunda Filiz ve Çiçek erkeklere bir ders vermeye karar verirler, onların intikam planına Deniz'in de dahil olmasıyla işler iyice sarpa sarar. Tüm bunlar olurken Fikri de boş durmaz ve Elibolları bu kez zenginlikle sınanacakları yeni bir maceranın ortasına atar. Zararsız başlayan macerada kabak bu kez ailenin en küçüğünün başına patlayacaktır.