Bizim Hikaye 70. final fragmanı yayında! Ve mutlu son! (Bizim Hikaye 70. bölüm 2. fragman izle)

Bizim Hikaye bu perşembe final yapacak. Bizim Hikaye 70. bölümden 2 yeni fragman da ekrana geldi. Sevilen dizinin final bölümünde; Çiçek ile Cemil evleniyor. Düğünde Filiz sancılanıyor ve doğuma alınıyor. Filiz'in doğumuna Neslihan giriyor. Filiz ortalığı birbirine katıyor. Ve sonunda Filiz kızını kucağına alıyor. İşte Bizim Hikaye 70. final fragmanları...

BİZİM HİKAYE 70. BÖLÜM 2. FRAGMAN

BİZİM HİKAYE 70. FİNAL BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 69. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Restoranda işler çok aksi giderken, Neslihan’ın gelişi Filz’in öfkesini arttırıyor. Rahmet kendini tutamayıp Barış ile Neslihan’ı otele girerken gördüğünü söylüyor. Baırş şok içinde olanları anlamaya çalışıyor. Ancak Barış’ın haklı olduğu ortaya çıkıyor ve Filiz çok utanıyor. Kocasını kendini affettirmek isteyen Filiz hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyor. Hastaneye elinde çiçeklerle giden Filiz sonunda randevu olup Barış’a hasta da oluyor. Bu bu ziyaret içinde bir de sürpriz barındırıyor. Çünkü Filiz bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istiyor. Barış, karısını ultrasona alıyor ve bebeğin cinsiyetini beraber öğreniyorlar. Barış bebeklerinin kız olacağını söylüyor ve sevinçle karısına sarılıyor. Sonunda aralarındaki buzlar eriyor ve küçük bir kaçamak yapmaya karar veriyorlar. Ancak bu baş başa kalma arzusu onlar için gerçek olsa da dışarı da adeta kıyametler kopuyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

ELİBOLLARIN BAŞI DERTTE

Elibolların satılan evlerinin yeni sahipleri geliyor ve kavga çıkıyor. Çiçek, Cemil, Ferda, Tufan ve Minibollar Filiz'le Barış'ı rahatsız etmeden mahalleye çöken beladan kurtulmak için mücadele etmeye başlıyor ama başarılı olamıyorlar. Rahmet sokaktaki gençlerden dayak yiyor. Çiçek ve Fiko çocuk parkından kovuluyor. Çiçek çocukların anneleri ile tartışıyor. Çaresiz şekilde evde yaralarını sardıkları anda çözüm Fiko’dan geliyor. Fiko onların üzerine dünyanın en belalı adamını salmak istiyor. Tabi ki de babası Fikri Elibol. Bu sırada Fikri de Ersin ile beraber tutuklanıyor. Okulda düzenledikleri sahte kermes sonunda başlarını yakıyor. Fikri’yi hapisten kaçırma planları yapıyorlar. Filiz ve Barış dünyadan habersizken çok yanlış bir karar veriyorlar.