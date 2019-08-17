Bizim Hikaye filmi, 80 darbesinde haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını anlatan bir dönem filmi olarak seyirci karşısına çıktı. Peki Bizim Hikaye filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Başrollerini Cansel Elçin, Sera Tokdemir ve Naz Elmas’ın paylaştığı Bizim Hikaye bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki Bizim Hikaye filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

BİZİM HİKAYE KONUSU

Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye. Başka kimler yok ki bu öyküde: ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık… Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi. 80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Yönetmenliğini Yasin Uslu’nun üstlendiği Bizim Hikaye’nin başrolleriniyse Cansel Elçin, Sera Tokdemir ve Naz Elmas paylaşıyor.