Bizim Hikaye filminin konusu ve oyuncuları

Bizim Hikaye filminin konusu şöyle: Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye. Başka kimler yok ki bu öyküde: ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık… Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi. 80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.

BİZİM HİKAYE FİLMİNİN OYUNCULARI

Cansel Elçin

Sera Tokdemir

Haluk Piyes

İbrahim Kendirci

Erdinç Gülener

Çiğdem Batur

Naz Elmas

Burcu Kıratlı

Ahmet Mekin

Şebnem Dilligil

Ayşen İnci

Damla Ersan

Safa Derici