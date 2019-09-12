Bizim Hikaye filminin konusu ve oyuncuları

Bizim Hikaye filminin konusu şöyle: Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye. Başka kimler yok ki bu öyküde: ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık… Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi. 80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.
BİZİM HİKAYE FİLMİNİN OYUNCULARI
Cansel Elçin
Sera Tokdemir
Haluk Piyes
İbrahim Kendirci
Erdinç Gülener
Çiğdem Batur
Naz Elmas
Burcu Kıratlı
Ahmet Mekin
Şebnem Dilligil
Ayşen İnci
Damla Ersan
Safa Derici