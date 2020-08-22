Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekilmiştir? Bizim İçin Şampiyon konusu ve oyuncuları…

Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekilmiştir? Bizim İçin Şampiyon konusu ve oyuncuları…

Biyografik konusu ile vizyona girdiği 2018 yılının en çok konuşulan filmlerinden biri Bizim İçin Şampiyon filmi bu akşam tekrardan ekranlarda olacak. Televizyon izleyicileri, Bizim İçin Şampiyon filminin konusu öğrenmek istiyor. İşte Bizim İçin Şampiyon filmi ile ilgili tüm bilgiler…

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı ve 2018 yılının en sevilen filmlerinden biri olan Bizim İçin Şampiyon filminde, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesi konu ediliyor.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot’ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olması.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Bizim İçin Şampiyon filmi çekimleri İstanbul Zeytinburnu’nda yer alan Veli Efendi Hipodramı’nda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca filmin çekimleri Adapazarı, Bursa ve Konya gibi illerde de çekilirken filmin çekimleri 50 gün sürmüştür.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI

Ekin Koç

Rolü : Halis Karataş

Farah Zeynep Abdullah

Rolü : Begüm Atman

Fikret Kuşkan

Rolü : Özdemir Atman

Si̇bel Taşçıoğlu

Rolü : Meral Atman