Bizim İçin Şampiyon’da kimler oynuyor? Bizim İçin Şampiyon konusu ve oyuncu kadrosu…

Bizim İçin Şampiyon son dönemin çok konuşulan biyografi konulu yerli filmlerinden biri. Bizim İçin Şampiyon filminin konusu ve oyuncu kadrosu film gündeme geldikçe izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bizim İçin Şampiyon'da kimler oynuyor ve konusu ne? İşte detaylar...

Bizim İçin Şampyon filmi 6 Aralık 2018'de vizyona girdi ve çarpıcı konusuyla çok konuşuldu. Bizim İçin Şampyon televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor ve konusu, oyuncuları araştırılıyor.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman’ın bir araya gelmesine vesile olması. Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda, Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük’ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş’a Ekin Koç, Begüm Atman’a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI

Ekin Koç

Rolü : Halis Karataş

Farah Zeynep Abdullah

Rolü : Begüm Atman

Fikret Kuşkan

Rolü : Özdemir Atman

Si̇bel Taşçıoğlu

Rolü : Meral Atman