Bizim Köyün Şarkısı nerede çekildi? Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu…

Bizim Köyün Şarkısı nerede çekildi? Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu…

Bizim Köyün Şarkısı filmi sinemanın ardından ilk kez TV'de seyirci karşısına çıkıyor. Aile, dostluk, fedakarlık, yardımseverlik gibi kavramları ön plana çıkaran ve Güldüy Güldüy kadrosu ile izleyenlere eğlenceli ve komedi dolu anlar vaad eden Bizim Köyün Şarkısı konusu ve oyuncuları haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki Bizim Köyün Şarkısı nerede çekildi?

2018 yılında vizyona giren ve milyonu aşkın izleyiciye ulaşan bir yapım olarak dikkatleri üstüne çeken Bizim Köyün Şarkısı TV'de ilk kez bu akşam gösterilecek. İstanbul’dan Muğla’ya taşınan bir baba ve çocuğun köye alışma sürecini eğlenceli bir dille işlendi. Peki Bizim Köyün Şarkısı nerede çekildi?

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim Köyün Şarkısı filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise Muğla Yeşilyurt’ta gerçekleştirildi.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU

İstanbul'da yaşayan Çınar'ın en büyük hayali müzik yarışmasına katılmaktadır. O, yarışma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken babası bu sırada köye geri dönmeyi planlar. Babasının kararı karşısında yıkılan Çınar ne kadar karşı çıksa da babasını ikna edemez ve ailece köye dönerler. Zeki kız kardeşi Zeynep ile yeni yaşamlarına alışmaya çalışan Çınar yeni arkadaşlar edinmiştir. Gerçek dostluğun ne demek olduğunu arkadaşları sayesinde anlayan Çınar hayallerine kavuşabilecek midir?

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI OYUNCULARI

Berat Efe Parlar

Esat Polat Güler

Dora Dalgıç

Tansel Öngel

Güneş Sayın

Sezai Aydın

Aslı Omağ

Eda Döğer

Alperen Efe Esmer

İhsan Berk Aydın

Taha Sönmezışık

İkra Külahoğlıoğlu

İknur Külahlıoğlu

Zeynep Ilgın Çelik

Efe Aydın

Doğa Rutkay (Konuk Oyuncu)

Yonca Evcimik (Konuk Oyuncu)

İskender Paydaş (Konuk Oyuncu)

Burak Kut (Konuk Oyuncu)

Kıvanç Baranarslan (Konuk Oyuncu)