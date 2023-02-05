Bizimkiler’in yönetmeni Yalçın Yelence’nin yıllar önceki set görüntüleri ortaya çıktı

Geçen ay hayatını kaybeden efsane dizi 'Bizimkiler'in yönetmeni Yalçın Yelence'nin 33 yıl önceki set görüntüleri ortaya çıktı.

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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en sevilen dizilerinden ‘Bizimkiler’in usta yönetmeni Yalçın Yelence (69) geçen ay hayatını kaybetmişti.

Yelence’nin 1990 yılında dizinin 56. bölümündeki setinden görüntüleri ortaya çıktı.

Videoyu dizinin görüntü yönetmeni Tangör Toydemir YouTube sayfasından “Bizimkiler dizisi kamera arkası ve set görüntüleri. Yalçın Yelence anısına” notuyla yayınladı.

YALÇIN YELENCE HAKKINDA

Ankara’da 1954’te doğan Yalçın Yelence, 1976’da Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Usta yönetmen, 1977’den 1983’e kadar radyo skeçleri yazdı.

TRT’nin ilk dış yapımı olan, “Bay Alkolü Takdimimdir” dizisinin senaryo yazarı olan Yelence, “Perihan Abla”, “Bizimkiler”, “Yarı Şaka Yarı Ciddi” ve “Yazlıkçılar” gibi pek çok unutulmaz televizyon yapımına yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak imza attı.

Yelence, “Kars’ın Solan Rengi: Molokanlar” belgeseli ile, 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması’nda profesyonel dalda birincilik ödülü kazandı.

Yelence’nin yönettiği yapımlar arasında “Babba”, “Memleket Hikayeleri: Eminem”, “Memleket Hikayeleri: Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım”, “Operasyon Cennet”, “Mavi Kolye”, “Aşk Meydan Savaşı”, “Kibar Ana”, “Mihriban”, “Duruşma”, “Oğlum Adam Olacak” adlı dizi ve filmler de yer alıyor. (AA)