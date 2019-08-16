Bizum Hoca nerede çekildi? Bizum Hoca filmi konusu…

Toplumsal duyarlılık içeren konusu ve güldürü unsurları ile dikkat çeken Karadeniz komedisi Bizum Hoca filmi başrollerinde Cezmi Baskın, Sabriye Kara, Seymen Aydın ve Şamil Kafkas gibi yetenekli usta isimler yer alıyor. Peki Bizum Hoca filmi nerede çekildi? Bizum Hoca konusu ne?

Bizum Hoca filmi televizyonlarda yayınlandığı dönemlerde farklı konusu ve geniş oyuncu kadrosu sayesinde merak ediliyor. Bizum Hoca nerede çekildi? sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Doğa ile iç içe bir ortam çekilden Bizum Hoca filmi başrolünde Cezmi Baskın yer alıyor. Bizum Hoca filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

BİZUM HOCA NEREDE ÇEKİLDİ?

2013 yapımcı Bizum Hoca filminde hikaye Trabzon’un bir köyümde çekimleri tamamlandı. Bizum Hoca filmi Dernekpazarı, Kondu mahallesinde çekildi. Filmin bazı sahneleri ise Filak Köyü, Yazlık Köy Of, Çaykara gibi yerlerde çekilmiştir.

BİZUM HOCA KONUSU

Bizum Hoca, eğitimini tamamlamamış olmasına rağmen kendini yetiştirmiş bir Karadenizlidir. Din alimliği üzerine bildiği her şeyi İslam aydını olan babası Ahmet Fevzi Hoca’dan öğrenmiştir. Eşi Makbule’yi kaybettikten sonra hayatına kimseyi sokmayan Bizum Hoca, yaşadığı yerde herkesin akıl danıştığı bir insandır. Cemaatine dinde iyi, ahlaklı ve vicdan sahibi bir insan olmanın en az ibadet etmek kadar önemli olduğunu ve evrensel bir değer olduğunu öğütler. Ancak cemaatin içinde Bizum Hoca’nın bu söylediklerine katılmayanlar da vardır. Bizum Hoca’nın imamlığı sona erip de Ekrem Hoca’nın imamlığı başlayınca alıştıkları düzene kavuştuğunu hisseden cemaat rahat bir nefes alır. Yemyeşil ve saf Karadeniz coğrafyası gibi bir karakteri olan Bizum Hoca, sözlerine saygı duyulan, çevresinde herkesin sevdiği bir adamdır. Doğaya büyük bir sevgi ve hayranlık besleyen hoca, aynı zamanda sözlerini çeşitli dini vecizlerle de süsleyen tipik bir Karadenizlidir.