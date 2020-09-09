Black Panther filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

BLACK PANTHER FİLMİNİN KONUSU

Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T’Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner. Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T’Challa’nın yeterliliği, Wakanda’nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır

BLACK PANTHER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

– Daniel Kaluuya

– Lupita Nyong’o

– Forest Whitaker

– Martin Freeman

– Angela Bassett

– Michael B. Jordan

– Andy Serkis

– Chadwick Boseman

– Danai Gurira

– Letitia Wright

– Winston Duke