Blake Lively eşini doğum gününde yine ‘trolledi’

Dün 43 yaşına basan Ryan Reynolds'un doğum gününü alaycı bir Instagram paylaşımıyla kutlayan Blake Lively yine takipçilerini güldürdü. Her sene birbirlerinin en kötü fotoğraflarını paylaşan çiftin bu şakalaşmasına ünlü oyuncu Salma Hayek de katıldı.

Hollywood’un en sevilen çiftlerinden biri olan Blake Lively ve Ryan Reynolds, birbirleriyle dalga geçme geleneğini sürdürüyor. Lively, eşinin doğum gününde yine esprili bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Üç çocuk annesi Lively, parmağını eşi Reynolds’un burnuna soktuğu bir fotoğrafı paylaşarak bu alaycı paylaşımların bitmeyeceğini gösterdi.

Ünlü oyuncu Salma Hayek de, Ryan Reynolds ile dalga geçmeyi ihmal etmeyen bir diğer isim oldu. Hayek, kendisinin doğum gününde Reynolds’un yaptığını yaparak, ünlü aktörü kadrajın dışında bıraktığı fotoğrafları paylaştı. Paylaşımına, “En sevdiğim arkadaşlarımdan Ryan Reynolds iyi ki doğdun, seninle aynı ekranı paylaşmayı seviyorum” notunu yazmayı ihmal etmedi.

Hayek’in bir diğer paylaşımı ise binlerce beğeni aldı. Ünlü aktörün doğum gününü, “Evet Ryan, doğum gününü benim pek de fena çıkmadığım senin ise kötü göründüğün bu fotoğrafı paylaşmak için kullanıyorum. Aynı zamanda iki ay önceki doğum günüm için bana biraz cin gönderecektin… Daha fazla fotoğraf görmek istiyorsan lütfen hikayelerime bak. Ha bu arada iyi ki doğdun” notuyla paylaştı. Fotoğraf kısa sürede 400 binden fazla beğeni topladı.