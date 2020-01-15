Blake Lively tanınmaz hale geldi

Gossip Girl dizisiyle adını dünyaya duyuran Blake Lively, oyunculuğun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. The Rhythm Section adlı yeni çıkacak filmi için tüm görüntüsünü değiştiren oyuncuyu görenler kendisini tanıyamadı.

Tabii ki bu imaj değişikliği kalıcı olmayacak. Lively filmde birçok kez imajını değştirecek.

Filmde Lively ailesini bir uçak kazasında kaybeden Stephanie Patrick adında bir kadını canlandırıyor. Olayın bir kaza olmadığını öğrendikten sonra deliye dönen Stephanie, ailesinin ölümünden sorumlu olanların peşine düşerek suikastçıya dönüşür.