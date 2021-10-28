Bodrum’a demirledi! Haftalık kirası 3 milyon euro, içinde yok yok

Dünyanın en uzun yatları arasında olan 400 milyon Dolar değerinde ve haftalık kirası 3 milyon euro olan Flying Fox isimli 136 metrelik yat Bodrum’da günün konusu oldu. Bodrum koylarında yatın arkasına kurulan su parkında bol bol eğlenen ve içerisinde Rus milyarderlerin bulunduğu iddia edilen yatı görmek isteyenler Yalıkavak Mahallesi’ne akın etti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine dün akşam saatlerinde gelen 136 metre uzunluğundaki, 400 milyon Dolar değerindeki üzerinde iki helikopter pisti bulunan Flying Fox (Uçan Tilki) isimli ultra motor yat ilçede günün konusu oldu. Yatı Rus milyarder ailenin kiraladığı ve yaklaşık 14 kişilik ailenin tatilini sürdürdüğü öğrenildi.



HAFTALIK KİRASI 3 MİLYON EURO

Yalıkavak Mahallesi'ndeki Prensen Koyu önüne demirleyen yatın arkasına kurulan su parkında yatı kiralayanlar saatlerce eğlendi su sporları yaptı. Havanın sıcak ve güneşli olmasından yararlanan yattaki ünlü konukların bol bol güneşlendiği görülürken koyda demirleyen yat ilgi odağı oldu.

İÇERİSİNDE YOK YOK

Dünyanın en zengin iş insanı ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'unda sık sık tatilini geçirdiği belirtilen yatta 6 adet sürat teknesi, 65 personel ve 25 kişilik özel koruma timi bulunuyor. Konukların tatil yaptığı sürece içerisinde denizde üç yatın koruma yaptığı görüldü.

İçerisinde 4 açık iki kapalı yüzme havuzu, su sporları merkezi, sauna, tropikal sauna, kütüphane; mini denizaltı, 2 helikopter pisti, 2 sinema salonu ile 2 lüks suit oda ve 2 kişilik dev odalar bulunan yat 20 mil sürat yapabiliyor. Yatın 4 gün daha Bodrum koylarında kaldıktan sonra ilçeden ayrılacağı belirtildi.

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