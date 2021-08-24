Bodrum Kale’deki ücretsiz halk konserine yoğun ilgi

Bodrum Kale Konserleri kapsamında sahne alan 'Sakiler' grubuna halk büyük ilgi gösterdi. Kalenin Kuzey Hendeği'nde düzenlenen konserde adım atacak yer kalmadı.

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23 Temmuz tarihinde Yeşim Salkım ve Bade Derinöz'in sahne aldığı konserle başlayan Bodrum Belediyesi Kale Konserleri Sakiler grubu ile devam etti. Halka ücretsiz olan konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Saatler önceden kaleyi dolduran vatandaşlar Sakiler grubuyla coştu. Kalede oturacak yer kalmayınca konser başlamadan kapılar kapandı. Birçok vatandaş ise konseri dışardan dinlemekle yetindi.

Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren Sakiler Grubunun konseri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Pinhani'nin ‘Dünyadan Uzak’ isimli şarkısını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak beğeni kazanan grubun solisti Hasan Gözetlik ilk halk konserini Bodrum'da verdiklerini, ilklerin unutulmayacağını, bundan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti.

Gözetlik, “Bu güzel geceyi bize sağlayan Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'a ve Bodrum Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Tüm dünya şu anda zor durumda biz size enstrüman çalmanın, şarkı söylemenin keyfini çıkaralım. Siz de bizi dinlemenin keyfini çıkarın” diye konuştu.

Konser sonrası Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun tarafından sanatçılara, ‘Bodrum Belediyesi Sanat Dostu Beratı’ ve çiçek takdim edildi.



ŞEVVAL SAM VE FERHAT GÖÇER DE GELECEK



Bodrum Belediyesi Kale Konserleri ile 26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı Şevval Sam, 27 Ağustos Ferhat Göçer, 31 Ağustos Zehra ve 3 Eylül’de ise ‘Kardeşim Helikopter’ repliği ile ünlü Uzi Bodrum halkı ile buluşacak.