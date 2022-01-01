Bodrum yeni yıla “Rengarenk” girdi

Bodrum'da yaşayanlar yeni yıla Belediye Meydanı’nda düzenlenen Sertab Erener konseri ile girdi. Saatler 24.00’ü gösterdiğinde Sertab Erener meydandaki 9 bin kişi için rengarenk şarkısını söyledi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayanlar 2022 yılını Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen konser ile karşıladı. Türkçe pop müziğin usta ismi Sertab Erener yaklaşık iki saat süren konserinde Belediye Meydanı'na dolduran yaklaşık 9 bin kişiye geçmişten günümez şarkılarını söyleyerek nostalji yaşattı.

YENİ YILA RENGARENK GİRDİLER

Saatler 24'ü gösterdiğinde Sertab Erener söylediği Rengarenk isimli şarkısı ile yeni yıla girilirken bir yandan da meydanda kurulan dev makinalardan binlerce kişinin üzerine kar yağdırıldı. Yüzlerce kişi suni kar altında dans edip eğlendi. Erener’in şarkısını hep birlikte söyleyen ve dans edenler renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum'daki yeni yıl kutlamalarına ilçede bulunan az sayıdaki yabancı turistler de katıldı. Dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda müzikholler ve eğlence mekanları yeni yıl tatili için Bodrum'a gelenlerle doldu.

