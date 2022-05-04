Bodrum’da Ajda Pekkan rüzgarı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bayram için sahne alan pop müziğin süper starı Ajda Pekkan söylediği şarkılarla yerli ve yabancı konuklarına müzik ziyafeti yaşattı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'ndeki lüks bir otelde sahne alan pop müziğin süper starı Ajda Pekkan yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalarak, söylediği şarkılarla gelen misafirlere müzik ziyafeti yaşattı.

HAYRANLARINI COŞTURDU

Sahne performansıyla beğenileri toplayan Ajda Pekkan, geceye katılan bin 500 kişi ile hep birlikte koro halinde şarkılar söyledi. Ajda Pekkan konserin sonunda tüm sevenlerini yakına çağırarak bayramlaştı.