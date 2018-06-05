Bodrum’da aşk tatili
Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal mart ayında hayatını birleştirdiği avukat Nazlı Kurbanzade ile Bodrum’da objektiflere yansıdı. şiyle hafta sonu tatilini değerlendirdiğini söyleyen Ali Sunal, dondurma yedi. ‘Güldür Güldür' programının sezon finali yapmasıyla tatile girdiğini de belirten Ali Sunal'a sinema filmi sorulduğunda, ”Bende ne projeler var, zamanla ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.
Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade çifti, mart ayında Beşiktaş’taki Swissotel’de nikah masasına oturdu. Çift şimdi Fenerbahçe’deki 5 milyonluk dairelerinde oturuyor.