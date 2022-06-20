Boğaç Aksoy oyunculuğu bıraktı! İşte yeni mesleği

Uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden oyuncu Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara verdi ve İstanbul'u terk etti.

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‘Arka Sokaklar'da canlandırdığı ‘Volkan Komiser’ rolüyle tanınan ve uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğu bıraktı.

İstanbul’dan ayrılarak Fethiye’ye yerleşen Aksoy, kaptanlık diploması aldı.

Aksoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hastalık sürecimde doktorumun bana temiz hava olan bir yerde yaşamalısın tavsiyesi üzerine İstanbul’dan taşınmaya karar verdim. Fethiye’ye taşınmak, burada bir şeyler yapmak uzun zamandır hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Artık Fethiyeli oldum diyebilirim” ifadesini kullandı.