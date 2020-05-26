Boğaçhan Tuzcu kimdir? Lezzet Düşkünleri Boğaçhan Tuzcu aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

TV8 ekranlarında yeni bir yemek programı başlıyor. Sunuculuğunu Gabriele Sponza’nın yapacağı Lezzet Düşkünleri yarışmasının iddialı yarışmacılarından Boğaçhan Tuzcu’nun kim olduğu merak ediliyor. Daha önce televizyon ekranlarında olan Boğaçhan Tuzcu kimdir? İşte Boğaçhan Tuzcu hakkında bazı bilgiler…

Daha önce televizyonlarda yayınlanan Kısmetse Olur adlı programda yarışmacı olarak karşımıza çıkan Boğaçhan Tuzcu, bu sefer TV8'in yeni programı Lezzet Düşkünleri'nde yarışacak. İşte Boğaçhan Tuzcu'nun merak edilen hayatı…

BOĞAÇHAN TUZCU KİMDİR?

27 yaşındaki yarışmacı aslen Rizeli olup; doğma büyüme Ankaralıdır. Aşçılık üzerine eğitim almış Boğaçhan Tuzcu’nun anne ve babası ayrı yaşıyor. İkizler burcu olan Boğaçhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunu ve yarışmada oldukça iddialı. Şu anda İstanbul’da yaşıyor.

Boğaçhan Tuzcu’nun ekip arkadaşı Taylan Satmaz, 24 yaşında aşçı, Marmaris’te yaşıyor.