Bölük filmi konusu ve oyuncuları… Bölük’te kimler oynuyor?

Dram konulu senaryosuyla dikkat çeken Bölük filmi bir kışlada yolu kesişen askerleri konu alıyor. Bölük konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde...

Televizyon ekranlarında yayınlandığı günlerde izleyiciler tarafından merak edilen Bölük filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor.

BÖLÜK FİLMİ KONUSU

“Bölük”, yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin dokunaklı hikayesini anlatıyor. Türkiye’nin farklı farklı yerlerinden gelen ve bir bölükte bir arada kalan askerler, sevgilisini aldattığı gece asker kaçağı olduğunu öğrenen Erdal ve onun gibi farklı geçmişlerden gelen birçok genç adam, farklı karakterlerine rağmen asker ocağının zorluklarına adapte olmak zorundadır. Hayalleri, hedefleri, korkuları ve hırsları olan bu adamlar, askerliğin zorlu koşulları içinde kendilerini geliştirecek, askerliğin ne demek olduğunu öğrenecek ve kendi içlerindeki şeytanlarla savaşmak zorunda kalacaktır…

BÖLÜK OYUNCULARI

Filmin yönetmen ve senaristliğini Aytaç Ağırlar üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül, M. Uğur Civaner, Salih Usta, Olgu Baran Kubilay, Süeyman Kabaali ve Avni Yalçın yer alıyor.