Bora Akkaş ve Oben Alkan evlendi
Oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Oben Alkan ile İtalya'da dünyaevine girdi.
Bora Akkaş, Oben Alkan ile İtalya’nın Milano şehrinde evlendi.
Milano’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikâha Bora Akkaş ile Oben Alkan’ın ailesi ve yakın arkadaşları da katıldı.
Nikâhtan sonra Milano sokaklarında tur atan Akkaş ile Alkan, o anları Instagram’da paylaştı.
İkiliye, sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.
Bora Akkaş, 2017’de evlendiği Seda Türkmen’den 2019’da boşanmıştı.