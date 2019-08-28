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Bora Akkaş ve Seda Türkmen boşanıyor
Bora Akkaş ve Seda Türkmen boşanıyor
Oyuncu Seda Türkmen ile meslektaş eşi Bora Akkaş boşanma kararı aldı. Türkmen, 2017'de evlendiği Akkaş'a boşanma davası açtı.
Magazin 28 Ağustos 2019 - 10:39

Fatih Harbiye, Hayatımın Aşkı, Kanatsız Kuşlar ve Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde boy gösteren oyuncu Seda Türkmen, kendisi gibi oyuncu olan Bora Akkaş ile iki yıl önce Beykoz Kundura Fabrikası'nda dünyaevine girmişti. Magazin gündeminde çiftin bir yılı doldurmadan boşanacağı iddia edilmiş, daha sonra barıştıkları belirtilmişti.

İKİ YILLIK EŞİNDEN BOŞANIYOR

Aradan geçen iki yılın ardından Seda Türkmen ile Bora Akkaş, boşanmaya karar verdi. Türkmen, avukatı Burcu Ergin aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak iki yıllık eşi Bora Akkaş'a boşanma davası açtı. Türkmen'in mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığı ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtildi.

ÇİFTLERİN BİRBİRİNDEN TALEBİ OLMAYACAK

Türkmen'in avukatı mahkemeye ‘anlaşmalı' boşanma protokolü sundu. Protokole göre çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacak. Mal paylaşımı ve tasfiyesi konusunda herkesin malı kendinde kalacak.

Son güncelleme: 10:40 - 28.08.2019
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