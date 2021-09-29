Bora Kozanoğlu ile Simay Arpacı Hawaii’de evlendi
Ünlü sörfçü Bora Kozanoğlu, kendisi gibi sporcu olan Simay Arpacı ile Hawaii'de dünyaevine girdi.
2017 yılında aile arasında nişanlanan sporcu çift Bora Kozanoğlu ile Simay Arpacı, spor turnuvaları ve peşinden gelen corona virüsü salgını nedeniyle erteledikleri evliliklerini Hawaii’nin Maui adasında gerçekleştirdi.
Kozanoğlu ile Arpacı, adanın Sevret Cove sahilinde, günbatımında yapılan nikâhla birbirlerine “Evet!” dedi.
Törene, çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.