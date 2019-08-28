Özge Borak paylaştı: ‘Yazık’

İnsanoğlunun doğayı acımasızca kirletmesi ve bizden sonraki nesillere çok daha yaşanmaz bir gezegen bırakacak olmamız her ne kadar gündemin birinci maddeleri arasında yer almasa da çevre temizliğini önemseyen insanların varlığı umut verici… Bu isimlerden biri olan oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla denizleri ne kadar kirlettiğimizi gözler önüne serdi. Geride bırakmaya hazırlandığımız yaz aylarında arkadaşlarıyla birlikte serbest dalışlar gerçekleştiren ve bu dalışlardan pek çok atık çıkaran Borak, bu konuyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. İşte Borak’ın video ile desteklediği o paylaşımı:

“Bu gördüğünüz atıkları yaklaşık 10-10,5 metrelerden serbest dalışla çıkardık. Videosunu da paylaşacağım demiştim, Barış da ufak bi montaj yapmış. Doğaya atılan çöpleri, özellikle denizlerin ne kadar hızla kirlendiğini, ‘bakın denizden neler çıkardık' dediğimiz fotoğrafları değil de, mesela ilginç bir canlı türünü tanıttığımız bir videoyu paylaşmak isterdim. Sualtında temizlik yapmak zorunda olmamayı dilerdim. Az sayıda kurumun yanı sıra, üç, beş kişi kendi kendimize de olsa çabamız devam edecek. Çünkü yediğini, içtiğini, kullandığını, gözü kapalı doğaya atmaya devam edenler bitmeyecek maalesef. Yazık!”