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Boran Kuzum: Miray’ı çok seviyorum
Boran Kuzum: Miray’ı çok seviyorum
Boran Kuzum, 'Saygı' dizisindeki rol arkadaşı Miray Daner'le aralarında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi. Oyuncu, "Onu çok seviyorum ama aramızda aşk yok" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 16 Eylül 2020 - 09:42

‘Saygı’ dizisi ile setlere dönen Boran Kuzum, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Başrolü paylaştığı Miray Daner’in corona virüsüne yakalanmasının ardından dizi setine ara verilmişti. Boran Kuzum, bunun sorulması üzerine “Biz zaten sete ara vermiştik. Ondan sonra corona ortaya çıktı” dedi.

Miray Daner ile sık sık aşk haberleri çıkan Boran Kuzum, bu iddialara da şöyle yanıt verdi: “Miray ile 4 senedir tanışıyoruz. Onu çok seviyorum ama arkadaş olarak. Aramızda aşk yok.”

Miray Daner-Boran Kuzum

Aşk haberlerinin ardından Miray Daner’in eski sevgilisi Kubilay Aka’nın kendisini Instagram’dan takip etmeyi bırakmasının hatırlatılması üzerine Kuzum, “Kendisiyle bu durumu hiç konuşmadım. Onun da corona testi pozitif çıkmış. Setlerde sorun var zaten” dedi.

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Son güncelleme: 09:46 - 16.09.2020