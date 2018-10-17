Bornozlu paylaşımlar trend oldu

Manken Özge Ulusoy'un çok beğenilen bornoz pozunun ardından benzer bir poz da oyuncu Serenay Sarıkaya'dan geldi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Geride bıraktığımız akşam, yüzü olduğu bir kot markasının gecesine katılan Serenay Sarıkaya, gece hazırlıklarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ayna önünde çektiği bornozlu selfiesini takipçileriyle paylaşan Sarıkaya’nın bu görüntüsü birkaç gün önce benzer bir bornuzlu paylaşıma imza atan Özge Ulusoy’u akıllara getirdi.

Yakın zamanlarda yapılan bornozlu paylaşımlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘bornozlu selfieler ünlüler arasında yeni bir akım mı oldu?’ sorularının sorulmasına yol açtı.