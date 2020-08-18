Börü filminin konusu ve oyuncu kadrosu… Börü’de kimler oynuyor?

Börü filminin başrollerinde Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Atıf Emir Benderlioğlu, Can Nergis, Mesut Akusta, Ahmet Pınar, Ozan Ağaça ve Bedii Akın yer alıyor. İşte Börü filminin konusu ile ilgili detaylar…

Börü filminin yönetmenliğini Can Emre ve Cem Özüduru yapıyor. Börü isimli Polis Özel Harekat’ının başından geçenlerin ele alındığı filmin başrollerinde Serkan Çayoğlu, Murat Arkın ve Atıf Emir Benderlioğlu yer alıyor. İşte Börü filmi hakkında merak edilenler…

BÖRÜ FİLMİNİN KONUSU

Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır.

Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.