Börü nedir, ne anlama geliyor? Börü ne demek?

Vatandaşlar internet üzerinden Börü kelimesinin anlamını araştırıyor. Börü dizisi özel bir timin maceralarını konu alacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihinde yaşadığı olayları konu alan Börü vatan aşkı ile yanıp tutuşan kahramanların hikayesini seyircilere anlatıyor. Kulaklarımızın pek aşina olmadığı Börü kelimesi ne anlama geliyor? Börü ne demek?

Ülkemizin yakın tarihinde yaşananları konu alan Börü dizisi tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. Peki Börü ne demerk, TDK sözlüğünde anlamı ne? İşte detaylar…

BÖRÜ NE DEMEK?

Börü, eski Türkçe'den gelen sözlük anlamı ile kurt, yiğit, bahadır ve cesur anlamına gelmektedir. Kurt anlamına gelen bu ifade, mitolojik bir ifade de vermektedir. Yalnızca hayan olan kurt değil kutsal bir varlık olarak kabul edilen kurt için de kullanılmaktadır.

Eski Türklerde savaşçı kurt anlamına gelmektedir. Nihal Atsız’ın Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor adlı eserlerinde sık sık bahsettiği, Kürşad’ın 40 çerisinden biri olan kadim Türk savaşçıdır. Türkçe’de bir çok anlam içeren kelimedir. Kimi zaman at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları kimi zaman yiğit güreşçileri kimi zaman ise tanrı dağı eteklerinde gezdiğine inanılan gök tanrılarını ifade etmek için kullanılmıştır.

Çin kaynaklı Ergenekon destanı yazıtlarında, Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt tanrıyı ifade etmiştir. Türk mitolojisi’ne göre her yüzyılda ya da yarı yüzyılda bir gökten kut getiren gök mavisi büyük kurt anlamına da gelir.