Boşanma hikayesini anlatan Gonca Vuslateri’ni hayranı teselli etti

Oyuncu ve şarkıcı Gonca Vuslateri, önceki akşam Ulus'ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Vuslateri, sahnede kocasının kendisini nasıl terk ettiğini sevenleriyle paylaştı. Vuslateri'yi dinlemeye gelen bir hayranı altın takarak teselli etti.

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Gonca Vuslateri, önceki gün Ulus’ta bulunan bir mekanın sevgililer günü programı dolayısıyla sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen çiftlerin sevgililer gününü kutlayan Gonca Vuslateri, geceye özel hazırladığı aşk şarkılarını art arda seslendirdi.

HAYRANI TESELLİ ETTİ



Sahne aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Gonca Vuslateri, 2018 yılında ses mühendisi Edip Burak Ertoğan ile boşanma hikayesini esprili bir dille anlattı. Bunun üzerine kendisini dinlemeye gelen bir hayranı Gonca Vuslateri’ye tam altın taktı. Hayranının bu tepkisi üzerine Vuslateri “Kocam beni terk etti deyince hayranlarım teselli hediyesi olarak altın hediye etti.” diyerek herkesi kahkahaya boğdu.

