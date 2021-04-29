Boşanma kararına rağmen yüzük hâlâ parmağında

Fenomen çift, bu yıl evliliklerini sonlandıracaklarına dair haberlerle hayranlarında şok etkisi yarattılar. Kardashian'ın aldığı ayrılık kararına bir süre direndikten sonra geçtiğimiz günlerde boşanmayı kabul eden West, hâlâ evlilik yüzüğünü takmaya devam ediyor.

Son olarak DJ Khaled'in paylaştığı fotoğraflarda da yüzüğüyle görünen West, yoksa hâlâ evliliği için umut mu besliyor sorularının sorulmasına neden oldu.

West'in yüzük bağlılığına rağmen Kardashian, boşanma kararını duyurmadan önce yüzüğünü takmayı bırakmıştı.

Çift çocukları için bir araya gelmeye devam ediyor.

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