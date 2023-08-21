Boşanma sürecinde dağıttı: Britney Spears erkeklerin kucağında poz verdi

14 ay evli kaldığı eşi Sam Asghari ile boşanma sürecine giren pop yıldızı Britney Spears, ayrılık sonrası yatakta verdiği üstsüz pozlar ve erkek arkadaşlarıyla çektiği videolarla dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Altı yıllık ilişkileri ve 14 aylık evliliklerinin ardından boşanma kararı alan 41 yaşındaki şarkıcı ve dansçı Britney Spears ile 29 yaşındaki dansçı Sam Asghari, geçen hafta ortaya çıkan mahkeme belgelerinde boşanma için “uzlaşmaz farklılıklar” sebep gösterdi ve çiftin üç hafta önce ayrıldıkları ifade edildi.

2016’da “Slumber Party” adlı şarkının klibini çekerken tanışan çift, ayrılık haberiyle hayranlarından üzücü tepkiler almıştı.

“Acıya dayanamadığı” şeklinde açıklama yapan Spears, artık bekar olarak yaşamın tadını çıkarmaya başladı.

ŞAŞIRTICI PAYLAŞIMLAR

Pazar günü pop yıldızı, üstsüz bir şekilde yatakta uzandığı, elleri ve çarşaflarıyla göğsünü örttüğü ve diz boyu siyah çizme giydiği bacağını yukarı kaldırdığı bir video paylaştı.

Ardından Instagram’da yayınlanan başka bir videoda, yeşil bir elbise ve güneş gözlüğü takarken görüldü. Videoda, yanında yer alan bir erkek bacağına doğru yaklaşıyordu.

Video daha sonra yıldızın bir dizi üstsüz erkek arkadaşı tarafından bir yüzme havuzunun yanında kucağa alınmasıyla sona erdi.

Şarkıcı paylaşımına, “En sevdiğim erkekleri davet ettim ve bütün gece oynadım!!!” diye yazdı. Paylaşımların yorum bölümü ise her zamanki kapalıydı.



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