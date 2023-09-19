Boşanma süreci sarsmıştı: Ünlü model Gisele Bündchen’den iyileşme adımları

Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, on üç yıl boyunca evli kaldığı eşiyle geçtiğimiz sene yollarını ayırmıştı. Güzel model, ayrılığı sindirmeye başladığını ve iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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43 yaşındaki dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, geçtiğimiz sonbaharda iki çocuğunun babası Tom Brady ile evliliğinin sonuna yaklaşırken aynı zamanda iki hasta ebeveyniyle de uğraştığını açıkladı.

Bündchen pazartesi günü People’a verdiği röportajda, “Ailem için çok zordu. Hayatımın her alanında çok şey oldu. Hayatın getirdiği tüm farklı dönemeçler ve dönüşlerle birlikte, çevremizde olup bitenler göz önüne alındığında yapabileceğimiz tek şey, elimizden gelenin en iyisini yapmaktır.” açıklamasında bulundu.

Brady ile Ekim 2022’de yollarını ayıran güzel model, annesi ve babasının sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Ancak bu “karanlık” günleri her gün egzersiz yapmaya, doğru beslenmeye, meditasyona ve açık havada vakit geçirmeye öncelik vererek atlattığını söyledi.

Ayrıca içkiyi bıraktığını da geçtiğimiz günlerde açıklayan Bündchen, “Sanırım bu zamanlarda beni destekleyecek tüm bu araçlara sahip olmasaydım, bu çok zor olurdu” diye itiraf etti.

Güzel model, içkiyi bıraktığından beri “çok daha iyi uyumaya” başladığını ve hatta “daha önce fark etmediği şeyleri fark etmeye” başladığını da ekledi.

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