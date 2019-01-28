Boşanmak üzere olduğu eşi, eski futbolcu Emre Aşık’ı FETÖ’CÜ diye karakola ihbar etti

Boşanmak üzere olduğu eşi, eski futbolcu Emre Aşık’ı FETÖ’CÜ diye karakola ihbar etti

Boşanma protokolünü dava açıldıktan 4 gün sonra mahkemeye sunan çift, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat istemedi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Yağmur Aşık bir süre sonra anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Boşanma protokolünü özgür iradesi ile imzalamadığını belirtip karşı boşanma davası açtı. 5 Aralık 2018 günü de Taksim Polis Merkezi'ne başvurarak, Emre Aşık'ın FETÖ'ye üye olduğunu öne sürdü ve ihbar etti. İhbarcı sıfatıyla ifade vermek istemeyen Yağmur Aşık, polis merkezinden ayrıldı. Aşık'ın sözleri tutanak altına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Aşık'ın FETÖ üyesi olup olmadığı araştırılmak üzere soruşturma başlatıldı.