Boşanma haberi şaşkınlık yaratmıştı: Resmi açıklama geldi

Ünlü müzisyen Joe Jonas ile "Game of Thrones" dizisiyle şöhrete kavuşan Sophie Turner'ın boşanacağı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Çiftten konuyla ilgili açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Dört yıl önce evlenen ve iki çocukları olan şarkıcı Joe Jonas ile oyuncu Sophie Turner'ın boşanmaya hazırlandığı öğrenilmişti. ABD medyasına konuşan çifte yakın kaynaklar, çiftin son 6 aydır çok ciddi sorunlar yaşadığını ve şiddetli geçimsizlik yaşandığını duyurmuştu.

Ünlü çift, çarşamba günü Instagram’dan resmi bir açıklama paylaştı.

34 yaşındaki Jonas ve 27 yaşındaki Turner, “Dört yıllık harika bir evliliğin ardından evliliğimizi dostane bir şekilde sona erdirmeye karşılıklı olarak karar verdik. Neden olduğuna dair pek çok spekülasyon var ama aslında bu ortak bir karar ve herkesin bizim ve çocuklarımızın mahremiyetine ilişkin isteklerimize saygı duymasını içtenlikle umuyoruz.” diye yazdı.

CNN’in ele geçirdiği mahkeme kayıtlarına göre Jonas, salı günü Florida’da boşanma dilekçesi vererek süreci başlatmıştı. Dilekçede evliliğin “telafi edilemeyecek şekilde bozulmuş” olduğu gerekçesi gösterildiği de öğrenildi.

Boşanma nedeni olarak, son 3 aydır Jonas'ın çocuklarıyla ilgilendiği ve eşinin ise çocuklarıyla ilgilenmemesinin ciddi bir sorun yarattığı da öne sürüldü.

2016’da çıkmaya başlayan ikili, 2019’da evlendi ve bu evlilikten iki kız çocukları dünyaya geldi.

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