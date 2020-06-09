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Boşver Arkadaş filmi nerede çekilmiştir? Boşver Arkadaş konusu ne, oyuncuları kim?
Boşver Arkadaş filmi nerede çekilmiştir? Boşver Arkadaş konusu ne, oyuncuları kim?
Efsane yönetmen Zeki Ökten’in çektiği, Tarık Akan’ın başrolünde olduğu Boşver Arkadaş filmi bu akşam ekranlarda olacak. Yeşilçam’ın en sevilen filmlerinden biri olan Boşver Arkadaş filmi hakkında, özellikle televizyonda yayınladığı zaman internette arama yapılıyor. Peki, Boşver Arkadaş filmi nerede çekilmiştir? Boşver Arkadaş konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar…
Magazin 9 Haziran 2020 - 15:43

Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit karakteri ile eski sevgilisinin başında geçenlerinin anlatıldığı Boşver Arkadaş filmi 1974 yılında İstanbul ve Bursa'da çekilmiştir. Peki, Boşver Arkadaş filminin konusu ne?

BOŞVER ARKADAŞ KONUSU

Genç bir adamla eski sevgilisinin hikâyesini anlatmaktadır. Babası kaçakçılık suçundan hapiste yatan Ferit serseri bir hayat sürmektedir. Paris’ten dönünce babasının arkadaşı Selim’in yanında çalışmaya başlar. Selim ise iş adamı görüntüsü altında kaçakçılıkla uğraşmaktadır. Ferit, Selim’i evinde ziyaret ettiğinde eski sevgilisi Alev’in Selim’le evlendiğini öğrenir. Kaçakçılık işlerinde Selim’e yardım etmeye başlayan Ferit bir yandan da tekrar Alev’le yakınlaşmaya başlar

BOŞVER ARKADAŞ OYUNCULARI

Tarik Akan – Ferit

Selma Güneri – Alev

Reha Yurdakul – Selim

Turgut Borali

Reha Kral

Metin Çekmez – Kamil

Hasan Ceylan – Davut

Hüseyin Kutman – Komiser

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