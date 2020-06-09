Boşver Arkadaş filmi nerede çekilmiştir? Boşver Arkadaş konusu ne, oyuncuları kim?

Boşver Arkadaş filmi nerede çekilmiştir? Boşver Arkadaş konusu ne, oyuncuları kim?

Efsane yönetmen Zeki Ökten’in çektiği, Tarık Akan’ın başrolünde olduğu Boşver Arkadaş filmi bu akşam ekranlarda olacak. Yeşilçam’ın en sevilen filmlerinden biri olan Boşver Arkadaş filmi hakkında, özellikle televizyonda yayınladığı zaman internette arama yapılıyor. Peki, Boşver Arkadaş filmi nerede çekilmiştir? Boşver Arkadaş konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar…