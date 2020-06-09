Boşver Arkadaş filmi nerede çekilmiştir? Boşver Arkadaş konusu ne, oyuncuları kim?

Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit karakteri ile eski sevgilisinin başında geçenlerinin anlatıldığı Boşver Arkadaş filmi 1974 yılında İstanbul ve Bursa'da çekilmiştir. Peki, Boşver Arkadaş filminin konusu ne?
BOŞVER ARKADAŞ KONUSU
Genç bir adamla eski sevgilisinin hikâyesini anlatmaktadır. Babası kaçakçılık suçundan hapiste yatan Ferit serseri bir hayat sürmektedir. Paris’ten dönünce babasının arkadaşı Selim’in yanında çalışmaya başlar. Selim ise iş adamı görüntüsü altında kaçakçılıkla uğraşmaktadır. Ferit, Selim’i evinde ziyaret ettiğinde eski sevgilisi Alev’in Selim’le evlendiğini öğrenir. Kaçakçılık işlerinde Selim’e yardım etmeye başlayan Ferit bir yandan da tekrar Alev’le yakınlaşmaya başlar
BOŞVER ARKADAŞ OYUNCULARI
Tarik Akan – Ferit
Selma Güneri – Alev
Reha Yurdakul – Selim
Turgut Borali
Reha Kral
Metin Çekmez – Kamil
Hasan Ceylan – Davut
Hüseyin Kutman – Komiser