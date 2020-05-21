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Boz ayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu… Bozayı’da kimler oynuyor?
Boz ayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu… Bozayı’da kimler oynuyor?
Aksiyon ve gerilim konusuyla dikkat çeken Bozayı filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Bozayı 2014 yılında ABD'de çekildi. Başrollerinde James Marsden, Thomas Jane, Piper Perabo, Scott Glenn gibi isimlerin olduğu filmin detayları haberimizde...
Magazin 21 Mayıs 2020 - 16:28

Alaska’da birbiri ardına gerçekleşen ayı saldırılarını konu alan Bozayı filminin başrollerinde yetenekli isimler yer alıyor. Bozayı filmi 2014’te ABD’de çekildi. İşte ayrıntılar…

BOZAYI KONUSU

Beckett’in vahşi yaşam fotoğrafçısı eşi Michelle’nin hala ormanda olduğunu öğrenirler. Aralarındaki geçmişe dair sorunları çözmeye çalışan iki kardeş, bu haberden sonra kendilerini ormanda bu vahşi ayıya karşı mücadele içinde bulur.

BOZAYI OYUNCULARI

James Marsden,
Thomas Jane,
Piper Perabo,
Scott Glenn