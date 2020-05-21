Boz ayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu… Bozayı’da kimler oynuyor?
Alaska’da birbiri ardına gerçekleşen ayı saldırılarını konu alan Bozayı filminin başrollerinde yetenekli isimler yer alıyor. Bozayı filmi 2014’te ABD’de çekildi. İşte ayrıntılar…
BOZAYI KONUSU
Beckett’in vahşi yaşam fotoğrafçısı eşi Michelle’nin hala ormanda olduğunu öğrenirler. Aralarındaki geçmişe dair sorunları çözmeye çalışan iki kardeş, bu haberden sonra kendilerini ormanda bu vahşi ayıya karşı mücadele içinde bulur.
BOZAYI OYUNCULARI
James Marsden,
Thomas Jane,
Piper Perabo,
Scott Glenn