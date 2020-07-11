Brad Pitt, Angelina Jolie’nin evinde görüntülendi

Dört yıl önce ayrılan ve geçen yıl resmi olarak boşanan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in arası düzeldi. Perşembe günü Brad Pitt, Jolie'nin Los Angeles'taki evinde görüntülendi.

Bir zamanlar Hollywood’un en ikonik çifti olarak gösterilen fakat olaylı boşanmalarının ardından birbirlerinden uzak kalan Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisinin arası düzelmeye başladı. Pitt, Perşembe günü Jolie’nin Los Angeles’taki evinde motosikletiyle görüntülendi.

İkiliye yakın bir kaynak, bir dergiye verdiği demeçte, 2016 yılında ayrılan çiftin birlikte aldıkları aile terapilerinin ardından şu an çok daha iyi bir noktada olduklarını belirtti.

Angelina Jolie, yakın zaman önce, “Çocuklarımın iyiliği için boşandım. Boşanmak doğru bir karardı. Çocuklarımın sağlığı üzerine odaklanmaya devam ediyorum” demişti.