Brad Pitt hayatından mutlu: “Hiç şikayetim yok”

Geçen gece düzenlenen ödül töreninde Brad Pitt’in eski eşi Jennifer Aniston ile samimi halleri hayranlarını sevindirmişti.

Törenin her dakikasında Pitt’in keyifli halleri gözlerden kaçmadı. Başarılı oyuncunun hayranları ise bu keyfini Jennifer Aniston ile olan samimiyetine bağlasa da, henüz çiftin birleştiklerine dair resmi bir haber yok.

People dergisinin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, şimdiki hayatından gayet mutlu olduğunu açıkça itiraf etti. 56 yaşındaki Pitt, “Arkadaşlarım var, güzel çocuklarım var, yaptığım kahveyi seviyorum, köpeklerimi seviyorum. Hiçbir şikayetim yok” dedi.

Brad Pitt ve Angelina Jolie, 12 yıllık birlikteliklerinş 2016 yılında sonlandırdı. Çiftin 3 biyolojik, 3 de evlatlık toplamda 6 çocukları var.

En son Quentin Tarantino’nun yönettiği Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filmindeki rolüyle Oscar adaylığının yanı sıra, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Golden Globe ve SAG Ödülü’nün sahibi oldu.