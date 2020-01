Brad Pitt, Leonardo DiCaprio’nun kendisine taktığı ismi açıkladı

Yıllardır çok iyi dost olan ve dostluklarını, başrolü paylaştıkları Once Upon a Time in Hollywood filmi ile pekiştiren Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, birbirleriyle şakalaşmayı ihmal etmiyor. SAG Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Pitt, tören sonrası Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda, DiCaprio ile yakın ilişkilerinden ve rol arkadaşının kendisine taktığı isimden bahsetti.

Pitt, DiCaprio'nun kendisine, Türkçede ‘Aşık’ anlamına gelen ‘Lover’ adını taktığını söyleyerek, “Bu biraz kafa karıştırıcı ama katlanıyorum” diye esprili bir açıklama yaptı. Pitt ayrıca DiCaprio ile dostluğunu anlatırken, “Birbirimizi çok destekliyoruz, birbirimize saygı gösteriyoruz ve birlikte çok gülüyoruz. İlişkimiz çok rahat ve zahmetsiz” ifadesini kullandı.