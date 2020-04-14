Brad Pitt, makyaj sanatçısı arkadaşının evini yeniledi

Ev yenileme konseptli bir programa katılan Brad Pitt, birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı olan arkadaşı Jean Black'in evini kendi elleriyle yeniledi.

Brad Pitt, kariyeri boyunca uzun bir süredir hem arkadaşı hem makyaj sanatçısı olan Jean Black’in evinin baştan sona yenilenmesini sağladı.

HGTV’de yayınlanan Celebrity IOU adlı programa katılan Pitt, yaklaşık 40 filmde birlikte çalıştığı Jean Black’e çok değer verdiğini belirterek, Black ile olan ilişkisini abla-kardeş ilişkisi olarak tanımladı.

Pitt, arkadaşı için yeni evini tasarlamaya ve eski evinin yıkılmasına yardımcı oldu.

Jean Black, üç haftalığına evi terk edince ünlü oyuncu eline çekici alarak evin her işiyle bizzat ilgilendi. Black’in evindeki garajı, yatak odası, mutfak ve banyolu bir misafir evine dönüştürmeye de yardımcı oldu.

Evinin yeni halini gören Black, “Gerçekten çok şaşırdım. Çok minnettarım. Brad’in cömertliğini biliyorum ama bunu yapması onun düşündüğümdem daha fazla cömert olduğunu gösterdi” diyerek gözyaşlarını tutamadı.