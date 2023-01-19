Brad Pitt o araziyi sessizce satışa çıkardı… 40 milyon dolar istiyor

Bir süredir Angelina Jolie ile devam eden davalarının ortasında Brad Pitt'in malikanesini satışa çıkarması dikkat çekti. Ünlü oyuncu Los Feliz'de yer alan malikanesi için 40 milyon dolar bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Çocukların velayeti konusunda anlaşma sağlayamayan Angelina Jolie ve Brad Pitt, bir başka savaşı da 2011’de 60 milyon dolara satın aldıkları Fransa’nın güneyindeki 35 odalı ünlü bir üzüm bağı olan Chateau Miraval için veriyor. Bütün bu davalar sırasında ise Pitt, bir mülkünü satışa çıkararak dikkat çekti.

59 yaşındaki aktör, 1,9 dönümlük yüzme havuzu, tenis kortu, açık bir yüzme havuzu gibi alanlara sahip olan geniş araziyi satışa çıkardı. Oyuncu, daha küçük bir yere geçmek için konuta boşaltmaya karar verdi.

Pitt, evi 1994 yılında Elvira ile ünlenen Cassandra Peterson’dan 1,7 milyon dolara satın almıştı. Pitt, orijinal konutun bitişiğindeki arsaları da satın alarak mülkü genişletti.

Ayrıca eski eşi Angelina Jolie ve altı çocukları Maddox (21), Pax (19), Zahara (18), Shiloh (16) ve ikizler Knox ve Vienne (14) ile 2016’da ayrılana kadar bu evde yaşadı. Çift 2019’da resmi olarak yeniden bekar oldular ancak velayet ve mal varlığı paylaşımı gibi sorunlar devam ediyor.

Pitt, Jolie’den ayrıldıktan sonra ünlü isimlerle anıldı. son olarak ise Ines de Ramon ile birlikte olduğu konuşuluyor. Çifte yakın kaynaklara göre; ikili, yeni yılda Meksika’daki Cabo San Lucas’ta birlikteydi ve Pitt, şu anda başka kimseyle görüşmüyor, Ines ile de oldukça mutlu.

Ines de Ramon daha önce 40 yaşındaki The Vampire Diaries yıldızı Paul Wesley ile evliydi. Çift, üç yıllık evlilikten sonra Eylül 2022’de ayrıldılar.

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